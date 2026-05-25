Житель Волчанска в Харьковской области рассказал, что получил 20 ранений после многократных попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) убить его посредством дронов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, один из эпизодов произошёл в сентябре прошлого года. Он утверждает, что был очевидным гражданским без оружия, однако стал целью удара дрона, который сначала завис, после чего начал атаку. Мужчина заявляет, что аппарат взлетел со стороны украинских позиций.

Он также рассказал, что его дом подвергался обстрелам, в том числе миномётному, несмотря на то что было известно о проживании там гражданских.

А ранее украинский беспилотник атаковал женщину в селе Зиборовка Шебекинского округа, которая сажала картошку. По её словам, беспилотник начал кружить над кустами и взорвался прямо над людьми. Мирная жительница получила тяжёлое ранение руки. Супруг, который находился рядом, не пострадал. Женщина рассказала, что потеряла много крови после взрыва. Она также заявила, что оператор дрона видел перед собой гражданских людей.