«Парни, бросайте оружие»: Украинский военный с 22-летней выслугой призвал сослуживцев сдаваться в плен

Попавший в плен инспектор второй категории 31-го Черновицкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины Богдан Остафийчук обратился к украинским военнослужащим с призывом прекратить сопротивление и сдаваться российским силам. Об этом он сообщил в разговоре с ТАСС,

Остафийчук рассказал, что был призван на срочную службу ещё в 2003 году. Тогда его направили в 31-й Черновицкий пограничный отряд Госпогранслужбы Украины. Спустя год он подписал контракт и продолжил службу в том же подразделении. По словам пленного, там он находился до 2017 года.

Позже военнослужащего отправили в 11-й Краматорский пограничный отряд, задействованный в так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В этом подразделении он прослужил около года, после чего снова вернулся в Черновицкий погранотряд.

Остафийчук заявил, что негативно относится к происходящему на Украине. По его словам, мобилизованные часто покидают позиции, несмотря на отправку на фронт.

«Так что, парни, бросайте оружие, сдавайтесь в плен, останетесь живы», — заявил он.

Кроме того, пленный раскритиковал уровень подготовки украинских военнослужащих. Он утверждает, что перед отправкой в зону боевых действий бойцов обучают плохо, а обстановка в подразделениях остаётся тяжёлой.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ рассказал, что решил сдаться после встречи с российским дроном в Днепропетровской области. Мужчина утверждает, что был мобилизован после бытового конфликта. Он вызвал правоохранителей из-за конфликта с другом, однако после проверки документов задержали именно его, поскольку ранее он выбрасывал приходившие повестки.