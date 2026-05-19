Одинокий ВСУшник в разбитом блиндаже сдался в плен российскому дрону

Пленный украинский военный Андрей Лыло рассказал, что сдался российскому дрону в Днепропетровской области. По его словам, до этого он проходил обучение в центре «Десна», а затем попал в 46-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ.

Лыло утверждает, что был мобилизован после бытового конфликта. Он вызвал правоохранителей из-за ссоры с другом, однако после проверки документов задержали именно его, поскольку ранее он выбрасывал приходившие повестки.

«Приехал с работы, вечером с другом собрались, выпили. У него что-то с крышей не то стало. Я вызвал милицию, они по планшету посмотрели — наш парень! Меня погрузили и повезли. А его нет, он не в розыске. Я думал, что его заберут, а наоборот получилось», — рассказал Лыло в видео Минобороны РФ.

На позициях, по словам пленного, подразделение оказалось в тяжёлых условиях. После потепления блиндаж затопило, его перевели на другое место, где находились ещё двое военнослужащих. Лыло заявил, что один из них подорвался на мине, а второго уничтожил дрон. После этого он остался один в повреждённом укрытии, вышел с поднятыми руками, получил сброшенную с БПЛА рацию и по ней дошёл до российских военных.

А ранее российские военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады в районе Кривых Лук в ДНР взяли в плен украинских боевиков в ходе боёв за населённый пункт, которые оказались «ценным трофеем».