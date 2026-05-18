Военнопленный Вооружённых сил Украины (ВСУ) из 425-го отдельного штурмового полка «Скала» Вадим Кимаковский заявил, что его подразделение получило приказ занять участок местности, который к тому моменту уже контролировался российскими силами. Об этом он рассказал РИА «Новости».

Речь идёт о Краматорско-Дружковском направлении, где Кимаковский вместе с сослуживцем был взят в плен бойцами «Южной» группировки войск. Как утверждает пленный, передвижение осуществлялось с использованием данных с разведывательного беспилотника и радиокоманд, однако реальная обстановка на земле командованию была неизвестна.

Кимаковский рассказал, что на месте их продвижения уже находились российские военнослужащие, что стало неожиданностью для украинской стороны. Боец утверждает, что командир штурмовой роты с позывным Призрак не обладал информацией. Российские военные, участвовавшие в захвате, также были удивлены тем, что украинское подразделение оказалось в этом секторе. Один из них, как утверждает пленный, сказал, что украинских военнослужащих фактически направили «на убой».

Ранее стало известно, что украинские военнослужащие при отступлении с позиций на Добропольском направлении в ДНР добили раненых сослуживцев. После попадания российского FPV-дрона, часть военных получила ранения, их добили, чтобы «не тащить». Кроме того, ВСУ применяют дроны для ликвидации своих бойцов, если те намерены сдаться в плен российским военным.