Украинские военнослужащие при отступлении с позиций на Добропольском направлении в ДНР добили раненых сослуживцев. Об этом сообщил командир взвода беспилотных систем группировки войск «Центр» Виктор Акчурин.

По его словам, российский FPV-дрон нанёс удар по укрытию, где находилась группа украинских военных. После взрыва часть бойцов получила ранения. Кроме того, он отметил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) применяют дроны для ликвидации своих бойцов, если те намерены сдаться в плен российским военным.

«Два целых и два раненых было. Они своих просто застрелили, ну, чтобы не тащить там, не вытаскивать раненых, а сами «оттянулись», — цитирует Акчурина РИА «Новости».

