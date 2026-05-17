Пушилин сообщил о боях ВС РФ в Рай-Александровке в ДНР

Российские войска начали бои в населённом пункте Рай-Александровка на Славянском направлении в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в своём «Максе».

По его словам, подразделения ВС РФ ведут активные боевые действия в восточной и центральной частях села. Пушилин назвал это продвижение крайне важным для дальнейшего развития ситуации на данном участке фронта.

Глава региона также отметил, что российские бойцы продвигаются к Рай-Александровке со стороны Никифоровки и Липовки.

Рай-Александровка находится примерно в 17 километрах от Краматорска и Славянска. Населённый пункт считается одним из значимых дорожных узлов, который украинские войска используют для логистики и переброски сил.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о поражении украинских подразделений на территории национального парка «Святые горы». По его словам, российские войска продолжают расширять зону контроля на Славянском направлении. Пушилин отметил, что противник несёт потери в районе парка, а подразделения ВС РФ укрепляют позиции возле населённых пунктов Татьяновка и Пришиб. Эти действия, как уточнил глава региона, проходят в рамках дальнейшего продвижения к Святогорску.