Российские войска теснят ВСУ в нацпарке «Святые горы», заявил Пушилин

Глава ДНР Денис Пушилин заявил о поражении украинских войск в национальном парке «Святые горы». По его словам, российские подразделения расширяют контроль в Татьяновке и Пришибе в рамках освобождения Святогорска.

«Противник терпит поражение на территории парка «Святые горы». Здесь наши подразделения расширяют контроль также в районе населённых пунктов Татьяновка и Пришиб», — сказал Пушилин.

Населённые пункты Татьяновка и Пришиб находятся на территории ДНР, в Славянском направлении, по берегам реки Северский Донец, неподалёку от Святогорска. Ранее Пушилин информировал об укреплении позиций ВС РФ в окрестностях Татьяновки и Пришиба.

Напомним, что ВС РФ уверенно продвигаются по всей линии боевого соприкосновения: с начала года освобождено уже более 80 населённых пунктов или более 1 800 кв. км территории. Полностью освобождена территория Луганской Народной Республики, а в Донецкой осталось занять чуть более 15%.