Редкий британский «зверь» вышел на охоту — и сам стал добычей в зоне СВО

В Сумской области уничтожили украинскую боевую бронированную машину Land Rover Snatch британского производства. Кадры поражения опубликовал телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север».

Видео © Telegram/Северный Ветер

По данным канала, редкий британский бронеавтомобиль ВСУ был поражён операторами беспилотников группировки. На опубликованном видео видно, как дрон залетает в машину, после чего происходит взрыв.

Land Rover Snatch был разработан для патрулирования во время операций в Северной Ирландии. При этом, как отмечает «Северный ветер», у самих британских военных к этой машине было немало претензий.

По данным канала, такие бронеавтомобили Латвия передала Украине ещё до начала спецоперации. На фронте ВСУ используют их редко: техника, как утверждается, часто выходит из строя из-за постоянных поломок.

