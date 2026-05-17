17 мая, 15:01

Редкий британский «зверь» вышел на охоту — и сам стал добычей в зоне СВО

В Сумской области уничтожили британский бронеавтомобиль ВСУ Snatch

Обложка © Telegram/Северный Ветер

В Сумской области уничтожили украинскую боевую бронированную машину Land Rover Snatch британского производства. Кадры поражения опубликовал телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск РФ «Север».

По данным канала, редкий британский бронеавтомобиль ВСУ был поражён операторами беспилотников группировки. На опубликованном видео видно, как дрон залетает в машину, после чего происходит взрыв.

Land Rover Snatch был разработан для патрулирования во время операций в Северной Ирландии. При этом, как отмечает «Северный ветер», у самих британских военных к этой машине было немало претензий.

По данным канала, такие бронеавтомобили Латвия передала Украине ещё до начала спецоперации. На фронте ВСУ используют их редко: техника, как утверждается, часто выходит из строя из-за постоянных поломок.

Ранее танкист группировки войск «Запад» с позывным Татарин рассказал, что украинские подразделения минируют почти все объекты на линии соприкосновения в зоне ответственности российских военных. По его словам, раньше его экипаж участвовал в штурмах населённых пунктов и атаках на укреплённые позиции. Сейчас военнослужащий передаёт опыт другим бойцам и работает инструктором. Экипажи танков Т-80БВМ группировки «Запад» проходят подготовку на полигонах в тыловых районах зоны спецоперации. Танкисты отрабатывают стрельбу с закрытых позиций, прямой наводкой, а также действия во фланге.

