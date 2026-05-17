17 мая, 14:15

Боец с позывным Банзай сбил 37 дронов ВСУ за день из автомата Калашникова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Российский военный с позывным Банзай за день сбил 37 дронов-камикадзе Вооружённых сил Украины. Об этом ТАСС рассказал его сослуживец — штурмовик 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток» с позывным Рентген.

По словам Рентгена, Банзай зашёл в населённый пункт в составе первой группы. Его подразделение было антидроновым — бойцы вставали на пути у беспилотников и отстреливали их.

«Благодаря этому наши парни заходили без потерь», — отметил штурмовик.

Он добавил, что дроны летели не только на военных, но и на гражданские объекты — сзади оставались прифронтовые посёлки с мирными жителями.

Рентген подчеркнул, что Банзай использовал рискованную тактику: выходил в поле и отвлекал беспилотники на себя. При этом стрелял он очень метко — сбивал прямо на подлёте, дроны взрывались в воздухе.

Уничтожал их боец из штатного автомата АК-74. Никакого дробовика или гладкоствольного оружия он не применял.

Ранее Life.ru писал о переходе российских военных на новую фазу в ударах по Украине. Под ударами оказались Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Киевская и Черкасская области. Российские войска окончательно отошли от стратегии «массированный налёт — пауза — новый налёт», заменив её системой непрерывного распределённого давления.

Дарья Денисова
