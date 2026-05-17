Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема резко осудил ночную атаку беспилотников на Московскую область. Свою позицию он изложил в соцсети X.

По словам Мема, именно мирные жители чаще всего становятся главными жертвами вооружённых конфликтов. Он заявил, что осуждает удар по Подмосковью, в результате которого, как утверждает политик, погибли трое гражданских.

Отдельно Мема раскритиковал Великобританию. Он считает, что Лондон несёт ответственность за срыв мирных переговоров в 2022 году, а теперь, поставляя Украине десятки тысяч БПЛА, лишь подталкивает конфликт к дальнейшей эскалации.

Политик призвал срочно возвращаться к дипломатии и восстанавливать диалог с Россией. По его мнению, Западу пора перестать мешать мирному урегулированию, а Великобритании и Евросоюзу следует немедленно прекратить военную поддержку Киева.

Мема предупредил, что массовые поставки дальнобойных беспилотников не сделают Европу безопаснее. Напротив, такая линия, по его оценке, повышает риск большой войны на континенте и даже ядерной эскалации.

Напомним, за сутки силы ПВО отразили атаку более 120 беспилотников на Москву. По числу сбитых целей этот налёт стал рекордным за год. Под удар попали инфраструктурные объекты и жилые дома в нескольких муниципалитетах Московской области. В Химках женщина погибла после попадания БПЛА в частный дом. Ещё один человек, по предварительным данным, остаётся под завалами.

В деревне Погорелки под Мытищами два мужчины погибли после падения обломков украинского беспилотника на дом. В Истре повреждения получили многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в посёлке Агрогородок. Ещё один частный дом загорелся в деревне Субботино Наро-Фоминского округа после падения БПЛА. По предварительной информации, в результате атаки беспилотников ВСУ на Москву пострадали 12 человек.