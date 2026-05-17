17 мая, 13:31

Немедленно прекратить! На Западе всполошились из-за ночной выходки Киева

Политик Мема пришёл в ярость из-за атаки дронов ВСУ на Московскую область

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sundays Photography

Финский политик и член партии «Альянс свободы» Армандо Мема резко осудил ночную атаку беспилотников на Московскую область. Свою позицию он изложил в соцсети X.

По словам Мема, именно мирные жители чаще всего становятся главными жертвами вооружённых конфликтов. Он заявил, что осуждает удар по Подмосковью, в результате которого, как утверждает политик, погибли трое гражданских.

Отдельно Мема раскритиковал Великобританию. Он считает, что Лондон несёт ответственность за срыв мирных переговоров в 2022 году, а теперь, поставляя Украине десятки тысяч БПЛА, лишь подталкивает конфликт к дальнейшей эскалации.

Политик призвал срочно возвращаться к дипломатии и восстанавливать диалог с Россией. По его мнению, Западу пора перестать мешать мирному урегулированию, а Великобритании и Евросоюзу следует немедленно прекратить военную поддержку Киева.

Мема предупредил, что массовые поставки дальнобойных беспилотников не сделают Европу безопаснее. Напротив, такая линия, по его оценке, повышает риск большой войны на континенте и даже ядерной эскалации.

Отбита массированная атака ВСУ: Уничтожено более 500 украинских дронов над российскими регионами

Напомним, за сутки силы ПВО отразили атаку более 120 беспилотников на Москву. По числу сбитых целей этот налёт стал рекордным за год. Под удар попали инфраструктурные объекты и жилые дома в нескольких муниципалитетах Московской области. В Химках женщина погибла после попадания БПЛА в частный дом. Ещё один человек, по предварительным данным, остаётся под завалами.

В деревне Погорелки под Мытищами два мужчины погибли после падения обломков украинского беспилотника на дом. В Истре повреждения получили многоквартирный дом в Дедовске на улице Космонавтов и шесть частных домов в посёлке Агрогородок. Ещё один частный дом загорелся в деревне Субботино Наро-Фоминского округа после падения БПЛА. По предварительной информации, в результате атаки беспилотников ВСУ на Москву пострадали 12 человек.

Николь Вербер
