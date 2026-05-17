«Непрерывное давление»: Российские войска перешли на новую фазу в ударах по Украине

Российские войска изменили логику ударной кампании по территории Украины. Об этом в телеграм-канале сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Украина под непрерывным давлением — удары идут уже не волнами, а системой. За прошедшие сутки зафиксировано более 30 эпизодов ударов, повторных заходов и работы ПВО», — написал Лебедев.

По его словам, под ударами оказались Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Запорожская, Николаевская, Киевская и Черкасская области. Российские войска окончательно отошли от стратегии «массированный налёт — пауза — новый налёт», заменив её системой непрерывного распределённого давления. Теперь задача — не разовый прорыв, а удержание украинской инфраструктуры, ПВО, логистики и нервной системы страны в состоянии постоянной перегрузки.

Ранее в группировке войск «Север» сообщили о масштабных ударах по технике и инфраструктуре ВСУ. Российские военные за день ликвидировали десятки пунктов управления дронами. Также были поражены разведывательные средства и автомобильная техника ВСУ.