Танкист группировки «Запад» Татарин сообщил о тотальном минировании позиций ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / JetKat

Украинские подразделения минируют практически все объекты на линии соприкосновения в зоне ответственности группировки «Запад». Об этом рассказал командир танка Т-80БВМ с позывным Татарин, сообщает ТАСС.

По словам танкиста, ранее его экипаж участвовал в штурмах населённых пунктов и атаке укреплённых позиций. Сейчас он занимается подготовкой бойцов в качестве инструктора.

«Конечно, они давно готовились. Все заминировано. Сапёры разминируют, дороги делают, проезжаем. И «птицы» сбрасывают», — сказал он.

Экипажи Т-80БВМ группировки «Запад» проходят подготовку на полигонах в тыловых районах зоны спецоперации. Танкисты отрабатывают стрельбу с закрытых позиций, прямой наводкой и действия во фланге. Во время тренировок военнослужащие используют данные разведывательных БПЛА и системы корректировки огня. Также бойцы совершенствуют взаимодействие с мотострелковыми подразделениями и учатся работать по подвижным целям в составе бронегрупп.

Сводка СВО 12 мая: Киев 24 тысячи раз нарушил перемирие, ВС РФ сорвали форсирование реки Псёл, зачистка Миропольского, бегство ВСУ под Липцами

Ранее стало известно о неудачной попытке украинских штурмовых групп форсировать реку Псёл в районе села Запселье Сумской области. Часть бойцов ВСУ смогла переправиться на противоположный берег, однако осталась без оружия. После выхода в зону контроля группировки «Север» по ним начали наносить удары FPV-дроны украинской армии.

Милена Скрипальщикова
