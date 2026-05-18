В Министерстве обороны России сообщили об успешной операции подразделений «Южной» группировки войск. Операторы разведывательных беспилотников совместно с артиллерийскими расчётами нанесли удар по позициям, с которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) осуществляли запуски ударных дронов в районе населённого пункта Константиновка в Донецкой Народной Республике.

В военном ведомстве уточнили, что в ходе воздушной разведки были вскрыты тщательно замаскированные позиции противника. После того как координаты целей были определены, информация была оперативно передана артиллеристам 3-го армейского корпуса. Основной задачей оставалось подавление именно пунктов запуска вражеских БПЛА, действовавших в этом районе.

Артиллерийские расчёты нанесли серию высокоточных ударов. В результате поражены не только сами пусковые позиции, но и находившееся на них оборудование, а также живая сила противника.

Ранее ветеран спецоперации Максим Даглы рассказал о подвиге трёх российских военнослужащих, которые ценой своих жизней предотвратили прорыв украинских сил на важном участке перед операцией «Поток» в Судже. Бойцы поднялись на высоту и после продолжительного штурма взяли под контроль стратегически важный отрезок пути. Это произошло непосредственно перед тем, как российские подразделения заходили в Суджу по трубе в рамках операции «Поток». Вскоре на российских бойцов началось наступление Вооружённых сил Украины. Три военных ВС РФ вызвали тяжёлую артиллерию на себя.