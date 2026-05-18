18 мая, 01:38

В Одессе и Днепропетровске мощные взрывы и пожары после массовой атаки ВС РФ

Обложка © SHOT

В ночь на понедельник, 18 мая, мощные взрывы прозвучали в Днепропетровске и Одессе после массированного удара Вооружённых сил России. Сообщается, что в атаке участвовали баллистические ракеты и дроны «Герань». Об этом передаёт SHOT.

Атака по Днепропетровску началась около 00:40 по московскому времени. Местные жители слышали звуки пролётов БПЛА, за которыми последовали взрывы и повторные детонации в одном из районов. Согласно предварительным данным, при нанесении удара использовалось свыше десяти ракет «Искандер-М» и четыре ракеты «Искандер-К». Целью, вероятно, были военные объекты.

Во время пожара в Днепропетровске загорелся склад с фейерверками. Несколько часов подряд были слышны взрывы и видны яркие вспышки в небе.

Одесса подверглась атаке по меньшей мере 40 беспилотников «Герань». Поступает информация о многочисленных взрывах и вспышках в порту. На кадрах с места событий запечатлены зарево и мощный пожар. В общей сложности зафиксировано свыше 11 прилётов по военным и инфраструктурным объектам противника.

Несколько сильных взрывов также прогремело в Винницкой области, Староконстантинове Хмельницкой области и в Ровно.

«Лето будет горячим»: Военный эксперт анонсировал удар возмездия за налёт дронов на Россию

Ранее Life.ru писал, что системы противовоздушной обороны за неделю сбили не менее 3124 украинских дронов на российской территории. Пиковые значения пришлись на 13 и 17 мая. В эти даты, согласно приведённым данным, было сбито 572 и 1054 БПЛА соответственно. Большая часть зафиксированных перехватов приходилась на европейскую часть страны.

Виталий Приходько
