В Одессе и Днепропетровске мощные взрывы и пожары после массовой атаки ВС РФ

В ночь на понедельник, 18 мая, мощные взрывы прозвучали в Днепропетровске и Одессе после массированного удара Вооружённых сил России. Сообщается, что в атаке участвовали баллистические ракеты и дроны «Герань». Об этом передаёт SHOT.

Атака по Днепропетровску началась около 00:40 по московскому времени. Местные жители слышали звуки пролётов БПЛА, за которыми последовали взрывы и повторные детонации в одном из районов. Согласно предварительным данным, при нанесении удара использовалось свыше десяти ракет «Искандер-М» и четыре ракеты «Искандер-К». Целью, вероятно, были военные объекты.

Во время пожара в Днепропетровске загорелся склад с фейерверками. Несколько часов подряд были слышны взрывы и видны яркие вспышки в небе.

Одесса подверглась атаке по меньшей мере 40 беспилотников «Герань». Поступает информация о многочисленных взрывах и вспышках в порту. На кадрах с места событий запечатлены зарево и мощный пожар. В общей сложности зафиксировано свыше 11 прилётов по военным и инфраструктурным объектам противника.

Несколько сильных взрывов также прогремело в Винницкой области, Староконстантинове Хмельницкой области и в Ровно.

Ранее Life.ru писал, что системы противовоздушной обороны за неделю сбили не менее 3124 украинских дронов на российской территории. Пиковые значения пришлись на 13 и 17 мая. В эти даты, согласно приведённым данным, было сбито 572 и 1054 БПЛА соответственно. Большая часть зафиксированных перехватов приходилась на европейскую часть страны.