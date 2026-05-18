Три российских бойца вызвали огонь на себя перед операцией «Поток» в Судже

Ветеран спецоперации Максим Даглы (позывной Даг) рассказал о подвиге трёх российских военнослужащих, которые ценой своих жизней предотвратили прорыв украинских сил на важном участке перед операцией «Поток» в Судже. Об этом передаёт РИА «Новости».

По словам Даглы, бойцы поднялись на высоту и после продолжительного штурма взяли под контроль стратегически важный отрезок пути. Это произошло непосредственно перед тем, как российские подразделения заходили в Суджу по трубе в рамках операции «Поток». Вскоре на российских бойцов началось наступление Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«Парни уже были ранены, в связи с чем по рации при мне сказали «мы не хотим попадать в плен» и вызвали тяжёлую артиллерию на себя. Такой вот момент был, то есть парни вызвали огонь прямо на себя. Они погибли, но не дали пройти», — поведал ветеран спецоперации.

Ранее командир взвода беспилотных систем группировки войск «Центр» Виктор Акчурин заявил, что украинские военнослужащие при отступлении с позиций на Добропольском направлении в ДНР добили раненых сослуживцев. По его словам, российский FPV-дрон нанёс удар по укрытию, где находилась группа украинских военных. После взрыва часть бойцов получила ранения.