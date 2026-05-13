Российские военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады в районе Кривых Лук в ДНР взяли в плен украинских боевиков в ходе боёв за населённый пункт, которые оказались «ценным трофеем». Об этом сообщил командир роты с позывным Щелкун.

«Из ценных трофеев — взяли пленных. Которые нам доводили при допросе информацию разную», — цитирует командира РИА «Новости».

После сопоставления полученных данных с результатами разведки российские военные смогли установить факт сосредоточения украинской пехоты в этом районе. Также было отмечено отсутствие ротации личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как рассказал командир штурмовиков с позывным Химик, при столкновении часть украинских военнослужащих продолжала сопротивление, часть сложила оружие, а полученная информация позволила использовать эффект неожиданности.

А ранее на Днепропетровщине украинские войска потеряли до взвода личного состава из-за паники. По словам офицера группировки войск «Центр», российские военные нашли опорник Вооружённых сил Украины в Новопавловке. После отправки снарядов военнослужащие ВСУ начали паниковать и выбегать из укрытия, тогда подключились FPV-дроны.