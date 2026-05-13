День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 мая, 03:46

Взятые в плен боевики ВСУ выдали ценную информацию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Российские военнослужащие 7-й отдельной мотострелковой бригады в районе Кривых Лук в ДНР взяли в плен украинских боевиков в ходе боёв за населённый пункт, которые оказались «ценным трофеем». Об этом сообщил командир роты с позывным Щелкун.

«Из ценных трофеев — взяли пленных. Которые нам доводили при допросе информацию разную», — цитирует командира РИА «Новости».

После сопоставления полученных данных с результатами разведки российские военные смогли установить факт сосредоточения украинской пехоты в этом районе. Также было отмечено отсутствие ротации личного состава Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Как рассказал командир штурмовиков с позывным Химик, при столкновении часть украинских военнослужащих продолжала сопротивление, часть сложила оружие, а полученная информация позволила использовать эффект неожиданности.

Российский снайпер сбил семь дронов ВСУ «Баба-яга» за одно задание в ДНР
Российский снайпер сбил семь дронов ВСУ «Баба-яга» за одно задание в ДНР

А ранее на Днепропетровщине украинские войска потеряли до взвода личного состава из-за паники. По словам офицера группировки войск «Центр», российские военные нашли опорник Вооружённых сил Украины в Новопавловке. После отправки снарядов военнослужащие ВСУ начали паниковать и выбегать из укрытия, тогда подключились FPV-дроны.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar