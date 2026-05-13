Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

13 мая, 02:42

Боец «Центра» рассказал, как взвод ВСУ на Днепропетровщине погиб из-за паники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

На Днепропетровщине украинские войска потеряли до взвода личного состава из-за паники, рассказал ТАСС офицер группировки «Центр» Евгений Паньков. По его словам, российские военные нашли опорник Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Новопавловке.

«Мы отправляли туда снаряды. Один попал рядом с укрытием (ВСУ. — Прим. Life.ru)», — сказал Паньков.

Украинские солдаты начали паниковать и выбегать из укрытия, тогда подключились FPV-дроны. В момент атаки также были уничтожены подъехавшие автомобили ВСУ с боекомплектом и ротацией.

В России заочно арестовали командира ВСУ, обвиняемого в ударах по Туапсе

Ранее российский снайпер гвардии младший сержант Евгений Гавриков в ходе одного боевого задания в ДНР сбил семь украинских дронов типа «Баба-яга». Вместе с напарником он прикрывал штурмовые группы при захвате опорного пункта. Снайперы попали под удар БПЛА, заняли позицию в лесополосе и огнём из винтовок уничтожили беспилотники, что позволило штурмовикам продолжить наступление.

Виталий Приходько
