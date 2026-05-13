Российский снайпер гвардии младший сержант Евгений Гавриков сбил семь украинских дронов типа «Баба-яга» в ходе одного боевого задания. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командир отделения мотострелкового взвода роты снайперов Гавриков вместе с напарником прикрывал штурмовые группы. Бойцы вели захват опорного пункта противника в районе одного из населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Снайперская пара двигалась к огневой позиции и попала под удар вражеских беспилотников. Военнослужащие оценили обстановку, заняли выгодную позицию в лесополосе и прицельным огнём уничтожили два дрона.

После этого снайперы продолжили движение к штурмовикам. Они обнаружили приближающийся к ним вражеский БПЛА типа «Баба-яга».

«Не теряя времени, он меткими выстрелами ликвидировал воздушную цель, что позволило штурмовым группам продолжить наступление. Всего за время выполнения боевой задачи Евгений уничтожил семь вражеских БПЛА типа «Баба-яга»», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили о другом бойце — стрелке-сапёре рядовом Павле Филипенко. Его группа во время захвата опорного пункта противника попала под обстрел. Филипенко выявил огневую точку противника, скрытно приблизился к ней и гранатами уничтожил позицию. После этого он закрепился на захваченной точке и обеспечил прикрытие штурмовой группы.

Ранее российские военнослужащие организовали так называемый «зелёный коридор» для эвакуации семьи из прифронтовой зоны на юго-западе ДНР. Об этом рассказал старший офицер управления 186-го штурмового полка группировки войск «Восток» с позывным Маэстро. По его словам, военные выбрали участок, где в определённый момент отсутствовали FPV-дроны и тяжёлые беспилотники «Баба-яга». После этого бойцы сформировали эвакуационную группу и вывезли мирных жителей в безопасное место.