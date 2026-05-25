Отражена массовая атака БПЛА ВСУ на Ярославль, пострадала женщина

Массированную атаку украинских беспилотников отразили ночью на подлёте к Ярославлю. В результате падения осколков лёгкое ранение получила женщина, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Сегодня ночью на подлёте к Ярославлю силами ПВО и РЭБ отражена массовая атака украинских БПЛА. Незначительное осколочное ранение получила женщина, от госпитализации она отказалась. Больше пострадавших нет», — сообщил Евраев.

Губернатор уточнил, что перекрытие перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой уже сняли. Движение транспорта в сторону Москвы полностью восстановили.

Ранее Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному удару со стороны ВСУ. По данным регионального оперативного штаба, атака затронула объекты энергетической инфраструктуры. В Белгороде повреждения получил фасад административного здания. После ударов в части города и пригородах возникли перебои с электричеством и водоснабжением. Аварийные службы начали восстановительные работы и оценку последствий обстрела.