В Литве предупредили о тестовых пролётах «Шахедов» через территорию республики

В Литве власти сообщили, что в небе над Каунасским районом возможны тестовые полёты беспилотников в период с 25 по 26 мая текущего года. Граждан призвали не поддаваться панике. Об этом сообщает портал LRT.

Цель пролётов дронов — наладить работу систем обнаружения БПЛА по причине участившихся попаданий украинских аппаратов в воздушное пространство прибалтийских стран. Предполагается, что во время тестов беспилотники будут летать на высоте до тысячи метров. Среди видов БПЛА — «Шахеды».

Напмним, с конца марта украинские беспилотники не раз залетали в воздушное пространство Латвии, Литвы и Эстонии. Так, в Литве руководству страны пришлось прятаться в бункере от очередного украинского беспилотника. В Вильнюсе жители пожаловалась на плохо организованную эвакуацию во время воздушной тревоги 20 мая. Мест в укрытиях хватило не всем. Украинские дроны «пользуются» небом прибалтийских стран, чтобы совершить атаку на Калининград, Санкт-Петербург или Ленобласть.