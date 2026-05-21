Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

21 мая, 18:48

Сами пускают, а потом плачутся: СБ Белоруссии разнёс литовский цирк с украинскими дронами

Секретарь СБ Белоруссии Вольфович обвинил Литву в открытии неба для дронов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Algimantas Barzdzius

Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал «пиаром и безумием» реакцию литовских властей на инциденты с беспилотниками. По его словам, Вильнюс сам открыл небо для украинских дронов, а потом устроил показательную эвакуацию и стал обвинять во всём Москву и Минск в некой угрозе.

«Но беспилотники летят почему-то со стороны Украины. И, пугая свой народ, прячутся в подвалы, так называемые бомбоубежища. Посмотрите, какие довольные и счастливые лица на тех фотографиях, которые они сами и публикуют. Это какой-то пиар и какое-то, наверное, безумие», — сказал госсекретарь телеканалу «Первый информационный».

Вольфович подчеркнул, что Минск настроен на добрососедство и мирное сосуществование. Он призвал вернуться к диалогу, отметив, что действия политиков Польши и стран Балтии вызывают недоумение. По его убеждению, народы региона заслуживают спокойной и счастливой жизни.

Коридор для «Чайки»: Литва пропустила боевой дрон ВСУ в Белоруссию и всё скрыла

Напомним, накануне белорусские военные уведомили Литву о возможном полёте БПЛА в её сторону. В республике объявили воздушную тревогу: руководство страны спустили в убежища, остановились поезда и самолёты, закрылись ТЦ, эвакуировали школы и больницы. Паника длилась около двух часов.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
