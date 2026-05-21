Коридор для «Чайки»: Литва пропустила боевой дрон ВСУ в Белоруссию и всё скрыла

Украинский беспилотник, залетевший с территории Литвы, обнаружили в Витебской области Белоруссии. После инцидента белорусский МИД заявил Вильнюсу решительный протест. Как сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Белоруссии Руслан Варанков, 21 мая в ведомство был вызван временный поверенный в делах Литвы Эрикас Вилканецас.

По данным Минска, речь идет об украинском БПЛА «Чайка», который 17 мая обнаружили возле деревни Станиславцы Докшицкого района Витебской области. В белорусском МИД уточнили, что беспилотник ВСУ направлялся в сторону России для нанесения ударов по объектам на российской территории.

«Литва же не предприняла действий для недопущения проникновения этого боевого дрона в Белоруссию и своевременно не оповестила её Вооружённые силы, хотя Минск такие меры предпринимает в аналогичных случаях», – пояснил Варанков.

Белорусская сторона потребовала от Вильнюса провести расследование, предоставить подробную информацию об обстоятельствах случившегося и принять меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем. В МИД Белоруссии также заявили, что подобные действия представляют угрозу безопасности республики и являются нарушением международного права.

Ранее Литва получила от Белоруссии предупреждение о беспилотниках ВСУ. Дроны могли двигаться в сторону её воздушного пространства. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками Литвы бригадный генерал Нериюс Станкявичюс. После сигнала военные зашевелились. Поступил приказ найти и при необходимости сбить воздушные цели.