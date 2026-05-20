20 мая, 15:04

Белоруссия предупреждала Литву о дронах ВСУ, загнавших президента в убежище

Литва получила от Белоруссии предупреждение о беспилотниках ВСУ, которые могли двигаться в сторону её воздушного пространства. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками литовской армии бригадный генерал Нериюс Станкявичюс.

«Утром нами было получено уведомление от военных Белоруссии о беспилотниках, которые, возможно, направляются в сторону Литвы», — сказал он.

После сигнала военные зашевелились. Поступил приказ найти и при необходимости сбить воздушные цели. Однако операция застопорилась: радары действительно показывали «каике-то отметки» на экранах, но обнаружить их физически не удалось.

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа недавно утверждал, что его страна не намерена терпеть залёты дронов на свою территорию и будет сразу же сбивать все цели, оказавшиеся в воздушном пространстве. Однако сегодня в стране из-за очередного беспилотника была объявлена воздушная тревога, а сам литовский президент поспешил спрятаться в своём бункере.

Владимир Озеров
