Белоруссия предупреждала Литву о дронах ВСУ, загнавших президента в убежище
Литва получила от Белоруссии предупреждение о беспилотниках ВСУ, которые могли двигаться в сторону её воздушного пространства. Об этом сообщил командующий сухопутными войсками литовской армии бригадный генерал Нериюс Станкявичюс.
«Утром нами было получено уведомление от военных Белоруссии о беспилотниках, которые, возможно, направляются в сторону Литвы», — сказал он.
После сигнала военные зашевелились. Поступил приказ найти и при необходимости сбить воздушные цели. Однако операция застопорилась: радары действительно показывали «каике-то отметки» на экранах, но обнаружить их физически не удалось.
Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа недавно утверждал, что его страна не намерена терпеть залёты дронов на свою территорию и будет сразу же сбивать все цели, оказавшиеся в воздушном пространстве. Однако сегодня в стране из-за очередного беспилотника была объявлена воздушная тревога, а сам литовский президент поспешил спрятаться в своём бункере.
