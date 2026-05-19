В Киеве назвали Белоруссию потенциальной угрозой из‑за лояльности России

Киев будет считать Белоруссию потенциальной угрозой до тех пор, пока Минск сохраняет лояльность России. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского лидера Павел Палиса в интервью украинским СМИ.

«Прежде всего хотел бы отметить, что до того момента, пока в Белоруссии будет сохраняться лояльный [президенту Владимиру] Путину режим, мы всегда будем потенциально рассматривать Белоруссию как угрозу», — отметил Палиса.

По его словам, Москва якобы сможет атаковать территорию Украины с белорусской земли, если «соберёт какую-то вменяемую группировку». Сейчас, утверждает чиновник, такой возможности у РФ нет. Палиса добавил, что даже после заключения мирного соглашения РФ «не растворится в воздухе» и продолжит представлять некую угрозу для Незалежной.

Ранее в Киеве заявили о желании судить президента Белоруссии Александра Лукашенко. Накануне в Кишинёве подписали соглашение о создании «специального трибунала по действиям Москвы». Глава МИД Украины Андрей Сибига перечислил тех, кто, по его мнению, уже «получил билет в Гаагу», включив в список Лукашенко. А замглавы офиса Зеленского Ирина Мудра говорила о необходимости привлечь к ответственности не только РФ, но и Белоруссию, КНДР и, возможно, Иран.