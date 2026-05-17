В Киеве помечтали о судебном процессе над президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Накануне в Кишинёве подписали соглашение о формировании «специального трибунала по действиям Москвы».

Во время выступления министр иностранных дел Украины Андрей Сибига перечислил политиков, которым, по его мнению, уже «получили билет в Гаагу». В этом списке оказался и белорусский лидер Александр Лукашенко.

Ранее замруководителя офиса украинского президента Ирина Мудра заявила о необходимости привлечь к ответственности не только РФ, но и Белоруссию, КНДР и, возможно, Иран. Телеканал France 24 уточнил 16 мая, что к инициативе готовы подключиться 36 стран. Среди них — 34 государства Европы, а также Австралия и Коста-Рика.

Российская сторона уже дала оценку этим планам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Москва не станет реагировать на попытки устроить подобное «судилище». В феврале официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что у Евросоюза нет юридических прав оценивать действия РФ.