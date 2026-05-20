Воздушная тревога объявлена в Литве из-за БПЛА — президент в бомбоубежище

Над территорией Литвы заметили очередной беспилотник, после чего в нескольких районах страны была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Delfi.

Воздушное пространство над Вильнюсом и местным аэропортом временно закрыто. Жителям поступают экстренные уведомления с призывом немедленно отправляться в укрытия или безопасные места, позаботиться о близких и ожидать дальнейших инструкций.

Об окончании тревоги население будет уведомлено отдельно. Пережидать опасность президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас, по данным журналистов, ушли в бомбоубежища.

Дроны стали регулярно залетать в Литву, поэтому литовский президент Гитанас Науседа вновь подчеркнул, что страна будет строго реагировать на подобные нарушения. По его словам, республике неприемлемо использование её воздушного пространства любыми государствами, вовлечёнными в военные действия. Литовский лидер также заявил, что чужие дроны следует нейтрализовывать. Однако недавно ПВО Литвы без проблем пропустила очередной дрон.