Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 мая, 08:11

Воздушная тревога объявлена в Литве из-за БПЛА — президент в бомбоубежище

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Над территорией Литвы заметили очередной беспилотник, после чего в нескольких районах страны была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Delfi.

Воздушное пространство над Вильнюсом и местным аэропортом временно закрыто. Жителям поступают экстренные уведомления с призывом немедленно отправляться в укрытия или безопасные места, позаботиться о близких и ожидать дальнейших инструкций.

Об окончании тревоги население будет уведомлено отдельно. Пережидать опасность президент Литвы Гитанас Науседа, премьер Инга Ругинене и председатель Сейма Йозас Олекас, по данным журналистов, ушли в бомбоубежища.

В Литве нашли обломки очередного беспилотника, предположительно, украинского
В Литве нашли обломки очередного беспилотника, предположительно, украинского

Дроны стали регулярно залетать в Литву, поэтому литовский президент Гитанас Науседа вновь подчеркнул, что страна будет строго реагировать на подобные нарушения. По его словам, республике неприемлемо использование её воздушного пространства любыми государствами, вовлечёнными в военные действия. Литовский лидер также заявил, что чужие дроны следует нейтрализовывать. Однако недавно ПВО Литвы без проблем пропустила очередной дрон.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Литва
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar