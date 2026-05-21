«Куда бежать? Кто всё организует?» Жители Литвы в ужасе от плохой эвакуации из-за дрона ВСУ
LRT: В Литве разгорелся скандал из-за воздушной тревоги и плохой эвакуации
В Вильнюсе жители пожаловалась на плохо организованную эвакуацию во время воздушной тревоги 20 мая, мест в убежищах хватило далеко не всем. Кроме того, школьники не смогли укрыться в подвалах, так как помещения оказались не готовы. Об этом пишет портал LRT ссылкой на опрошенных горожан.
«Куда нам бежать? Кто всё организует? Где найти ответственного человека, когда вокруг тысячи людей и десятки магазинов? Ответов не было», — отметила местная жительница Илона.
Она добавила, что власти были обязаны сделать рассылку с подробным алгоритмом действий, но никто об этом не позаботился. Люди просто паниковали, сами искали бомбоубежища и подвалы. Многие были готовы исполнить требование спуститься в укрытие, но попросту не знали, куда именно бежать. При этом ничем не смогли помочь полицейские. На улицах их не было, а те, которые встречались горожанам, сами были дезориентированы.
А вот президент Гитанас Науседа вместе с другими высокопоставленными чиновниками был переведён в укрытие. Пр этом школьников в Вильнюсе спрятали от БПЛА под парты и в коридорах. К слову, с конца марта украинские беспилотники не раз оказывались в воздушном пространстве Латвии, Литвы и Эстонии, что вызывает тревогу у населения.
