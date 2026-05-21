«Куда бежать? Кто всё организует?» Жители Литвы в ужасе от плохой эвакуации из-за дрона ВСУ

В Вильнюсе жители пожаловалась на плохо организованную эвакуацию во время воздушной тревоги 20 мая, мест в убежищах хватило далеко не всем. Кроме того, школьники не смогли укрыться в подвалах, так как помещения оказались не готовы. Об этом пишет портал LRT ссылкой на опрошенных горожан.

«Куда нам бежать? Кто всё организует? Где найти ответственного человека, когда вокруг тысячи людей и десятки магазинов? Ответов не было», — отметила местная жительница Илона.

Она добавила, что власти были обязаны сделать рассылку с подробным алгоритмом действий, но никто об этом не позаботился. Люди просто паниковали, сами искали бомбоубежища и подвалы. Многие были готовы исполнить требование спуститься в укрытие, но попросту не знали, куда именно бежать. При этом ничем не смогли помочь полицейские. На улицах их не было, а те, которые встречались горожанам, сами были дезориентированы.