Школьников в Вильнюсе спрятали от БПЛА под парты, пока президент сидит в бункере
В школе в Вильнюсе ученикам сказали прятаться под партами, когда в небе над Литвой был замечен очередной украинский дрон.
Ученики прячутся под партой в Вильнюсе.
Занятия в школе сразу же приостановили, когда появились новости о дронах, а школьников вывели в коридор или заставили залезть под парты на всякий случай.
Ранее Life.ru рассказывал, что над территорией Литвы был замечен ещё один беспилотник, из-за чего в нескольких районах была объявлена воздушная тревога. Журналисты указывают, что президент страны Гитанас Науседа поспешил спрятаться в бункере. Кстати, недавно он грозился строго реагировать на подобные инциденты и сбивать все дроны над страной.
