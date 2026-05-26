Путин поручил проработать с бизнесом защиту предприятий от атак БПЛА

Президент России Владимир Путин поручил администрации президента и правительству совместно с предпринимательским сообществом проработать предложения по защите предприятий от атак беспилотников. Об этом журналистам сообщил глава РСПП Александр Шохин.

По словам Шохина, он затронул эту тему в разговоре с президентом и передал ему письмо, подготовленное на основе инициатив нескольких компаний — членов РСПП. Путин дал соответствующее поручение профильным ведомствам.

Глава союза промышленников уточнил, что поручения адресованы руководителю администрации, министру обороны, первому вице-премьеру, а также главе Минэнерго и другим ключевым министрам. Энергетические объекты, отметил он, часто оказываются под ударами.

Пока, по его Шохина, прошло недостаточно времени для получения конкретных ответов по данному поручению. При этом глава РСПП надеется, что в ближайшее время пройдёт серия совещаний с участием правительства и военно-промышленной комиссии.

Напомним, на состоявшейся сегодня встрече с президентом Александр Шохин предложить задействовать в обороне российских промышленных объектов средства РЭБ и лазеры, не ограничиваясь лишь огнестрельным оружием. Речь, по его словам, идёт о выстраивании чётких механизмов взаимодействия предпринимателей с властями и МО РФ для отражения террористических ударов по предприятиям.