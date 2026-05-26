26 мая, 10:05

«Калибра 7,62 недостаточно»: В РСПП предложили новый подход к защите промышелнных объектов

Глава РСПП Шохин предложил защищать промобъекты средствами РЭБ и лазерами

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает использовать для обороны промышленных объектов от атак системы радиоэлектронной борьбы и лазерные установки, а не только лёгкое стрелковое оружие. С такой инициативой выступил глава РСПП Александр Шохин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Шохина, речь идёт о механизмах взаимодействия бизнеса с властями и Министерством обороны по противодействию террористическим атакам.

«Крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов и территорий присутствия компаний, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением — не только лёгкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки», — отметил глава союза.

Мантуров: Мощность российских лазеров для защиты от БПЛА достигает 90 кВт

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов распорядился интегрировать новейшие образцы беспилотников-перехватчиков в единую цифровую экосистему управления для более результативной борьбы с дронами самолётного типа. Такое решение, по данным министерства, призвано поднять уровень автоматизации процессов и ускорить ответные действия при нейтрализации воздушных угроз.

Юрий Лысенко
