«Калибра 7,62 недостаточно»: В РСПП предложили новый подход к защите промышелнных объектов

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает использовать для обороны промышленных объектов от атак системы радиоэлектронной борьбы и лазерные установки, а не только лёгкое стрелковое оружие. С такой инициативой выступил глава РСПП Александр Шохин на рабочей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Шохина, речь идёт о механизмах взаимодействия бизнеса с властями и Министерством обороны по противодействию террористическим атакам.

«Крупные предприятия, безусловно, заботятся о защите своих объектов и территорий присутствия компаний, но некоторые вопросы требуют урегулирования. Связаны они с механизмами обеспечения вооружением — не только лёгкого вооружения калибра 7,62, но и более крупного. Это и различные системы РЭБ, и лазерные установки», — отметил глава союза.

Ранее глава Минобороны РФ Андрей Белоусов распорядился интегрировать новейшие образцы беспилотников-перехватчиков в единую цифровую экосистему управления для более результативной борьбы с дронами самолётного типа. Такое решение, по данным министерства, призвано поднять уровень автоматизации процессов и ускорить ответные действия при нейтрализации воздушных угроз.