Дроны против дронов: Белоусов приказал внедрить БПЛА-перехватчики в единую систему

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил объединить новые образцы беспилотников-перехватчиков в единую программно-аппаратную систему для повышения эффективности борьбы с дронами самолётного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, решение было принято по итогам служебного доклада. Белоусов распорядился обеспечить интеграцию новых типов БПЛА-перехватчиков в общий цифровой контур управления. Это должно повысить уровень автоматизации процессов и ускорить реагирование при отражении воздушных угроз.

В Минобороны уточнили, что речь идёт о совершенствовании системы противодействия беспилотным аппаратам, а также об улучшении координации и эффективности применения новых технических решений.

Ранее Life.ru рассказывал, что министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» и выслушал доклады командования о боевых действиях в зоне их ответственности на фронте. Глава МО отметил заслуги и отвагу военных, наградив соединения орденами Суворова и Жукова.