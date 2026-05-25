Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» и заслушал доклады

Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» и посетил один из пунктов управления. Там он провёл совещание и заслушал доклады командования о выполнении боевых задач.

Командующий группировкой войск «Восток» генерал-полковник Андрей Иванаев сообщил о подключении расчётов беспилотников к отечественным станциям спутниковой связи и транспортной сети объединения. По его словам, это усиливает координацию подразделений и ускоряет передачу данных.

Начальник войск противовоздушной обороны группировки генерал-майор Валерий Черныш рассказал о внедрении единого программно-аппаратного комплекса, который объединяет данные малогабаритных радиолокационных станций. Система позволяет в реальном времени обнаруживать воздушные цели и автоматически передавать задачи расчётам БПЛА-перехватчиков.

«Данный комплекс позволяет в режиме реального времени поражать обнаруженные малогабаритными радиолокационными станциями воздушные цели, определять их характеристики, ставить конкретному расчету БПЛА-перехватчику задачу на их уничтожение. Программное обеспечение, установленное у расчета, осуществляет наведение своего беспилотного летательного аппарата на обозначенную цель», — отметил генерал-майор Валерий Черныш.

Отдельно было доложено о расширении подразделений беспилотных систем: увеличено число расчётов операторов БПЛА по контрактному набору, что, как заявлено, усиливает огневые и разведывательные возможности группировки. Также представили новые разработки — дроны для доставки боеприпасов и провизии, ударные беспилотники и FPV-аппараты для поражения воздушных целей.

По итогам совещания министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил интегрировать новые БПЛА-перехватчики в единый программно-аппаратный комплекс для дальнейшей автоматизации борьбы с дронами самолётного типа.