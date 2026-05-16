Белоусов поздравил бойцов 121-го полка с освобождением Кутьковки

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравительную телеграмму командованию и личному составу 121-го мотострелкового полка в связи с освобождением населённого пункта Кутьковка Харьковской области. В своём обращении глава военного ведомства отметил слаженные действия штурмовых подразделений полка, которые уверенно продвигаются вперед, приближая общую победу.

«Сегодня, слаженно действуя штурмовыми подразделениями, вы уверенно продвигаетесь вперед, приближая день нашей общей победы. В результате ваших решительных действий освобожден населенный пункт Кутьковка. Поздравляю вас с достигнутым успехом», — говорится в телеграмме.

Белоусов подчеркнул, что 121-й мотострелковый полк успешно выполняет задачи специальной военной операции на одном из самых ответственных участков фронта. По словам министра, в упорных боях с противником военнослужащие проявляют образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняя свой воинский долг по уничтожению неонацистов.

Глава Минобороны поблагодарил личный состав и командование полка за образцовое выполнение задач по защите Родины. Он выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм военнослужащих и впредь обеспечат безопасность рубежей нашего государства.

Напомним, что об освобождении населённого пункта Кутьковка ранее официально сообщало Минобороны. Также за прошедшие сутки ВС РФ взяли под контроль Боровую в Харьковской области.