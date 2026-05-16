Армия России освободила Боровую и Кутьковку в Харьковской области

Как отметили в оборонном ведомстве, благодаря активным действиям российских войск из группировки «Запад» были освобождены населенные пункты Боровая и Кутьковка на Харьковщине.

Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что наши бойцы заняли большую часть Красного Лимана. Он сообщил, что штурмовые подразделения 25-й армии группировки «Запад» ведут наступление на одном из ключевых участков фронта. Красный Лиман он назвал крупным административным центром и важным железнодорожным узлом.