Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Боровая в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В поздравительной телеграмме Белоусов отметил, что бойцы полка, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, уверенно продолжают движение вперёд. Министр подчеркнул, что военнослужащие сделали серьёзный шаг к Победе и выполнению целей специальной военной операции.

Глава Минобороны также поблагодарил командование и личный состав за верность воинскому долгу и присяге. Он выразил уверенность, что подразделение и дальше будет с честью выполнять поставленные задачи и защищать национальные интересы России.