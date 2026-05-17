Белоусов поздравил 423-й полк с освобождением Боровой
Обложка © Life.ru
Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 423-го гвардейского мотострелкового полка с освобождением населённого пункта Боровая в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В поздравительной телеграмме Белоусов отметил, что бойцы полка, прорывая оборону противника и занимая более выгодные рубежи, уверенно продолжают движение вперёд. Министр подчеркнул, что военнослужащие сделали серьёзный шаг к Победе и выполнению целей специальной военной операции.
Глава Минобороны также поблагодарил командование и личный состав за верность воинскому долгу и присяге. Он выразил уверенность, что подразделение и дальше будет с честью выполнять поставленные задачи и защищать национальные интересы России.
Напомним, ранее Минобороны России сообщило об освобождении Кутьковки и Боровой в Харьковской области. По данным ведомства, населённые пункты перешли под контроль российских войск в результате активных действий подразделений группировки «Запад». Освобождение Боровой может создать условия для дальнейшего продвижения на Изюм, считает военный корреспондент Александр Коц. По его словам, этот населённый пункт был важным логистическим узлом ВСУ. Контроль над Боровой позволяет российским силам укрепить позиции на южных подступах к Купянску и открыть дополнительные возможности для развития наступления на Изюмском направлении.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.