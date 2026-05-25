В Харькове выросло число дезертиров ВСУ, сбежавших с фронта с оружием
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Anna photographers
В Харькове выросло число случаев дезертирства среди военнослужащих ВСУ, покидающих подразделения вместе с оружием. Увеличение количества подобных инцидентов подтверждается сообщениями украинской криминальной хроники, сообщает телеграм-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск ВС РФ «Север».
«Украинская криминальная хроника подтверждает, что в Харькове существенно увеличилось количество дезертиров, сбежавших из подразделений ВСУ с оружием», — сказано в сообщении.
Ранее Life.ru рассказывал, как в Харькове сотрудники полиции задержали пьяного дезертира, который открыл стрельбу возле жилой многоэтажки в Индустриальном районе города. Полиция приехала и скрутила его, изъяв оружие. А у села Шестеровка Харьковской области заградительные отряды ВСУ ликвидировали двух дезертиров во время бегства с занимаемых позиций.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.