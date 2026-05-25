В Харькове задержали пьяного дезертира за стрельбу возле жилого дома

В Харькове сотрудники полиции задержали дезертира после стрельбы возле жилой многоэтажки в Индустриальном районе города. Об этом сообщают правоохранители.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Возле подъезда он несколько раз выстрелил в воздух из оружия. На место прибыли полицейские, которые задержали нарушителя и изъяли у него оружие.

Во время проверки выяснилось, что задержанный является украинским военнослужащим, самовольно оставившим воинскую часть. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве во дворе жилого дома женщина открыла стрельбу, в результате чего пострадал мужчина. 27-летний мужчина сделал замечание компании, которая громко праздновала у его дома. Одна из женщин достала пистолет и открыла стрельбу, ранив пострадавшего в живот и руку. Мужчину доставили в больницу. Стрелявшую задержали, ей грозит до семи лет лишения свободы по статье о покушении на убийство.