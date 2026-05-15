Украинец убил полицейского и ранил его напарника, а затем пустился в бега

На западе Украины, в Хмельницкой области, мужчина открыл стрельбу по полицейским. Один сотрудник убит, ещё один ранен, сообщила Нацполиция Незалежной.

В полиции уточнили, что всё случилось в селе Терловка около 14:35. Полицейские остановили машину для проверки документов — оказалось, что водитель лишён прав. Нарушитель открыл огонь по стражам порядка почти сразу после остановки. Стрелявший скрылся. Сейчас в районе проводят спецоперацию, чтобы поймать преступника.

Ранее в здании городского совета Светловодска в Кировоградской области Украины произошла стрельба. Сотрудники схватились за оружие во время словесной ссоры. Кадры с места опубликовал зам мэра Сергей Савич — предварительно, именно он и стрелял. Секретарь горсовета Бакуменко сообщил, что ранения получили два человека. После этого сотрудников эвакуировали.