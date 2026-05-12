На Украине произошла стрельба в горсовете под Кировоградом

В здании Светловодского городского совета в Кировоградской области произошла стрельба. По данным украинской полиции, инцидент случился во время конфликта между работниками учреждения.

Кадры с места опубликовал заммэра Сергей Савич. Предварительно, именно он мог открыть огонь. Секретарь горсовета Бакуменко сообщил, что ранения получили два человека. После случившегося сотрудников эвакуировали из здания. На месте работают правоохранители.

