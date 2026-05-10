На Украине мужчина открыл стрельбу по детям из-за сорванной сирени

На Украине мужчина схватился за оружие из-за того, что несовершеннолетние нарвали сирени возле его частного дома. Инцидент произошёл в Черкассах, сообщает «Страна.ua».

Как сообщили в полиции, владелец участка сначала попытался догнать ребят, а затем ушёл в дом, вернулся с пистолетом и начал стрельбу. К счастью, предварительно известно, что никто из детей не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Киеве вновь произошла стрельба. Мужчина открыл огонь у торгово-развлекательного центра «Республика» после того, как другой водитель подрезал его на дороге.