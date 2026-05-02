Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 13:37

В Киеве произошла вторая за два дня стрельба: вооружённого мужчину скрутили у ТЦ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BSG_1974

В Киеве у торгово-развлекательного центра «Республика» произошла стрельба. По предварительным данным, мужчина открыл огонь после того, как другой водитель подрезал его на дороге. Об этом сообщает «Политика страны».

Киеве мужчина открыл стрельбу у ТРЦ «Республика» после конфликта на дороге. Видео © Telegram / КИЇВ INFO

Конфликт, возникший из-за манёвра на проезжей части, перерос в вооружённую стычку уже возле ТРЦ. Очевидцы не растерялись: прохожие сумели отобрать у стрелявшего пистолет и скрутили его до прибытия полиции.

Позже злоумышленник был передан правоохранителям. Информация о пострадавших в официальных сводках пока отсутствует. Мотивы стрелка уточняются, решается вопрос о правовой квалификации произошедшего. Инцидент попал на камеры мобильных телефонов и разлетелся по местным пабликам.

Маски-шоу на стройке: Рейд «людоловов Зеленского» обернулся окружением и бегством

Днём ранее в Святошинском районе Киева произошла стрельба, злоумышленник сбежал с места событий. Тем временем киевские правоохранители массово ищут способы покинуть столицу, переводясь на запад Украины или в прифронтовые подразделения. Даже города у линии фронта кажутся им безопаснее тылового Киева.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar