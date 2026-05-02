В Киеве произошла вторая за два дня стрельба: вооружённого мужчину скрутили у ТЦ

В Киеве у торгово-развлекательного центра «Республика» произошла стрельба. По предварительным данным, мужчина открыл огонь после того, как другой водитель подрезал его на дороге. Об этом сообщает «Политика страны».

Конфликт, возникший из-за манёвра на проезжей части, перерос в вооружённую стычку уже возле ТРЦ. Очевидцы не растерялись: прохожие сумели отобрать у стрелявшего пистолет и скрутили его до прибытия полиции.

Позже злоумышленник был передан правоохранителям. Информация о пострадавших в официальных сводках пока отсутствует. Мотивы стрелка уточняются, решается вопрос о правовой квалификации произошедшего. Инцидент попал на камеры мобильных телефонов и разлетелся по местным пабликам.