Киевские правоохранители столкнулись с масштабной кадровой утечкой. Люди в погонах ищут любые способы покинуть столицу, опасаясь за свою жизнь.

Источник в российских силовых структурах сообщил РИА «Новости», что полицейские массово пытаются перевестись на запад Украины. Сотрудники увольняются по состоянию здоровья или просятся в подразделения, расположенные прямо у линии фронта. Это кажется парадоксальным, но даже прифронтовые города теперь выглядят для них безопаснее тылового Киева.

Внешним толчком к бегству послужила стрельба в Голосеевском районе, однако корень проблемы залегает намного глубже. Напомним, тогда бывший военный расстрелял посетителей супермаркета, а позже был ликвидирован при задержании. Жертвами стали шесть человек.

По словам собеседника агентства, стражи порядка начали получать прямые угрозы от родственников насильно мобилизованных солдат. Давление нарастает и со стороны бывших коллег из других ведомств (например, СБУ), чьих друзей или близких полицейские ранее задерживали и отправляли в военкоматы.

Ситуацию усугубляет статус украинской столицы как главного убежища для дезертиров из ВСУ. В мегаполисе скрыться от ТЦК значительно проще, чем в глубинке. Именно это превращает город в пороховую бочку.

Люди в форме осознают, что при любых социальных потрясениях или попытке госпереворота они окажутся первой мишенью для вооруженных недовольных. Страх перед самосудом заставляет их покидать службу, не дожидаясь трагедии.