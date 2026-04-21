«Мне очень жаль»: Бросивший людей во время теракта в Киеве патрульный заговорил в суде

Патрульный Михаил Дробницкий, которого подозревают по делу о халатности во время теракта в Киеве, прокомментировал своё поведение в суде. Он заявил, что отходил под прицельным огнём, пытался найти укрытие, а затем собирался обнаружить и обезвредить нападавшего.

На заседании Дробницкий сказал: «Мне очень жаль, что так случилось», — и добавил, что каждый день прокручивает эти события в голове.

Суд отправил Дробницкого под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в 266 тысяч гривен. Аналогичную меру избрали и второй патрульной по этому делу.

Речь идёт о теракте, который произошёл 18 апреля в Голосеевском районе Киева. По данным следствия и МВД, вооружённый мужчина открыл стрельбу по прохожим, после чего захватил заложников в супермаркете. Во время атаки, по последним данным, погибли семь человек, ещё несколько получили ранения, среди пострадавших был ребёнок. Нападавшего ликвидировали после переговоров и штурма.

После трагедии на Украине началось отдельное расследование действий патрульных, которые, по версии следствия, оставили гражданских без помощи. На этом фоне глава департамента патрульной полиции подал в отставку, а МВД сообщило об отстранениях и кадровых решениях в киевской патрульной полиции.