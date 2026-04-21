В Киеве полиция задержала вооружённого мужчину, который ходил по территории жилого комплекса с автоматом. У него также изъяли охотничью винтовку, карабин Colt M4, около 200 патронов и предположительно наркотики. Цели и планы задержанного выясняются. Об этом сообщили в пресс-службе нацполиции Украины.

Это уже второй тревожный инцидент с оружием в городе за последние дни. Три дня назад бывший военнослужащий ВСУ расстреливал прохожих в упор, после чего забаррикадировался в супермаркете. Погибли шесть человек. Стрелявшего ликвидировали.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что стрельба в Киеве может стать не последней трагедией, а началом серии кровавых эпизодов. По его словам, на Украине растёт число бывших военных, умеющих убивать, и оружия на руках, что на фоне депрессии и несправедливости режима приведёт к новым терактам. Режим Зеленского не выполняет социальные обязательства и закручивает гайки, поэтому всё больше жителей не видят личной заинтересованности.