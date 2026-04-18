Кровавая трагедия в самом центре Киева: что известно о стрельбе и захвате заложников
Неизвестный в Киеве убил прохожих и забаррикадировался в супермаркете
18 апреля 2026 года в Голосеевском районе Киева (район Демеевки) неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим на улице. В результате стрельбы есть погибшие и раненые. Что известно и ситуации — в материале Life.ru.
Согласно информации от правоохранителей и местных источников, нападавший после стрельбы забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». Там он взял нескольких человек в заложники. Здание оцеплено, на месте работает спецназ КОРД и другие подразделения полиции. Готовится штурм задания.
Количество жертв уточняется. По разным данным, на данный момент погибли от одного до четырёх человек, несколько получили ранения. В их числе есть ребёнок. Точная информация о состоянии заложников и мотивах преступника пока не разглашается.
Мэр Киева Виталий Кличко и официальные ведомства подтвердили проведение спецоперации. Район инцидента частично перекрыт, жителей просят избегать этого района и не распространять непроверенную информацию.
