Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке



Регион
18 апреля, 15:15

Кровавая трагедия в самом центре Киева: что известно о стрельбе и захвате заложников

Неизвестный в Киеве убил прохожих и забаррикадировался в супермаркете

18 апреля 2026 года в Голосеевском районе Киева (район Демеевки) неизвестный мужчина открыл огонь по прохожим на улице. В результате стрельбы есть погибшие и раненые. Что известно и ситуации — в материале Life.ru.

Согласно информации от правоохранителей и местных источников, нападавший после стрельбы забаррикадировался в супермаркете «Велмарт». Там он взял нескольких человек в заложники. Здание оцеплено, на месте работает спецназ КОРД и другие подразделения полиции. Готовится штурм задания.

Количество жертв уточняется. По разным данным, на данный момент погибли от одного до четырёх человек, несколько получили ранения. В их числе есть ребёнок. Точная информация о состоянии заложников и мотивах преступника пока не разглашается.

Мэр Киева Виталий Кличко и официальные ведомства подтвердили проведение спецоперации. Район инцидента частично перекрыт, жителей просят избегать этого района и не распространять непроверенную информацию.

Оксана Попова
  • Новости
  • ЧП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar