В Киеве готовится штурм супермаркета, где забаррикадировался преступник

Обстановка в Киеве остаётся напряжённой. По данным телеканала «Прямой», готовится штурм супермаркета, где вооружённый человек захватил заложников.

Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и оцепили периметр. Сейчас территория полностью блокирована, гражданских лиц эвакуируют на безопасное расстояние.

К объекту стянуты дополнительные силы полиции. По словам очевидцев, бойцы спецподразделений уже занимают позиции и готовятся к проведению штурма здания.

Напомним, стрельба произошла в Голосеевском районе Киева. Неадекват начал стрельбу на улице, расстреливая прохожих. Известно о четырёх погибших.