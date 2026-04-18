В Киеве готовится штурм супермаркета, где забаррикадировался преступник
Обстановка в Киеве остаётся напряжённой. По данным телеканала «Прямой», готовится штурм супермаркета, где вооружённый человек захватил заложников.
Правоохранители оперативно прибыли на место происшествия и оцепили периметр. Сейчас территория полностью блокирована, гражданских лиц эвакуируют на безопасное расстояние.
К объекту стянуты дополнительные силы полиции. По словам очевидцев, бойцы спецподразделений уже занимают позиции и готовятся к проведению штурма здания.
Напомним, стрельба произошла в Голосеевском районе Киева. Неадекват начал стрельбу на улице, расстреливая прохожих. Известно о четырёх погибших.
