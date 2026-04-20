Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

20 апреля, 19:21

Зеленский: На Украине полиция изменит правила применения оружия после теракта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Национальная полиция пересмотрит правила применения оружия после теракта в Киеве. Своё заявление он сделал в видео, опубликованном в соцсетях.

«Должны быть пересмотрены полицией все протоколы, правила подготовки, правила применения оружия для защиты людей, чтобы подобного больше не было», — сказал экс-комик.

Кличко: Восемь раненных при стрельбе в Киеве остаются в больницах

Напомним, в Киеве произошла стрельба. Стрелок начал с бытового конфликта, после чего поджёг квартиру и вышел на улицу с оружием. Позже глава Нацполиции Украины Иван Выговский раскрыл обстоятельства трагедии. Владимир Зеленский заявил, что кадровые перестановки затронут всю систему МВД после стрельбы в Киеве, где погибли шесть человек.

Анастасия Никонорова
