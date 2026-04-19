Зеленский анонсировал масштабные кадровые изменения в МВД после стрельбы в Киеве

Кадровые перестановки затронут всю систему МВД после стрельбы в Киеве, в результате которой погибли шесть человек. Об этом заявил глава украинского режима Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, планируется пересмотр механизмов реагирования правоохранительных органов на подобные происшествия. Отдельное внимание будет уделено системе отбора сотрудников патрульной службы и их подготовке.

Также он подчеркнул необходимость обновления внутренних протоколов действий в кризисных ситуациях. Решения, как отмечается, затронут все уровни ведомственной вертикали МВД.

Ранее сообщалось, что в медицинских учреждениях Киева продолжают находиться пострадавшие после стрельбы в Голосеевском районе. Всего в больницах остаются восемь человек, среди которых есть несовершеннолетний. Состояние ребёнка оценивается как стабильное, средней тяжести.