19 апреля, 09:57

Кличко: Восемь раненных при стрельбе в Киеве остаются в больницах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в больницах столицы остаются восемь человек, пострадавших во время стрельбы в Голосеевском районе. Среди раненых — один ребёнок.

По словам градоначальника, несовершеннолетний находится в стабильном состоянии средней тяжести. Среди взрослых один пострадавший — в крайне тяжёлом состоянии, ещё трое — в тяжёлом и трое — в состоянии средней тяжести.

«Всем им врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — написал Кличко в соцсетях.

Полицейских, бросивших раненых погибать на месте теракта в Киеве, отстранили
Напомним, в Киеве Дмитрий Васильченков расстреливал из автомата прохожих в упор, затем забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. Преступник ликвидирован в ходе штурма. Произошедшее квалифицируют как теракт. Погибли шестеро. Пострадали больше 10 человек, среди них — младенец. Васильченков был принудительно призван в Киеве несколько дней назад, однако сбежал из воинской части, прихватив оружие.

Александра Мышляева
