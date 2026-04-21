21 апреля, 10:46

Глава МВД Украины предложил отправлять всех полицейских в прифронтовую зону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / E.Kryzhanivskyi

Всех украинских полицейских стоило бы отправлять в прифронтовую зону на 1-2 месяца. Об этом заявил руководитель МВД Незалежной Игорь Клименко.

«Всех полицейских стоило бы на месяц-два отправлять если не на фронт, то хотя бы в прифронтовую зону», приводит его слова УНИАН.

Министр также высказался за принятие закона о гражданском оружии. По его мнению, карабинам, а также гладкоствольному и нарезному охотничьему оружию необходима классификация. Клименко предлагает давать доступ к оружию только после обязательного обучения. В программу подготовки должны входить и правила безопасного обращения.

На видео сняли позорный побег полицейских в Киеве при первых звуках стрельбы

Напомним, на улицах Киева 18 апреля произошёл теракт. Шесть человек стали жертвами инцидента со стрельбой в Голосеевском районе украинской столицы, ещё более десяти пострадавших, среди которых оказался грудной ребёнок. Вооружённый автоматом злоумышленник открыл огонь по случайным прохожим с близкого расстояния, затем забаррикадировался в продуктовом магазине с заложниками и был ликвидирован спецназом при взятии здания, в местных пабликах фигурирует имя предполагаемого преступника — Дмитрий Васильченков.

Одной из самых скандальных деталей этой ситуации стало поведение находившихся на месте происшествия полицейских, которые не стали вступать в перестрелку с преступником и попросту сбежали. В отношении правоохранителей уже возбуждено уголовное дело.

Юрий Лысенко
